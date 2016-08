Reunión bilateral en Ipiales

No Featured Article Available No Featured Article Available No Featured Article Available El presidente Rafael 'Mashi' Correa y su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, se reunieron en la ciudad fronteriza de Ipiales hoy, lunes 25 de noviembre, en el marco de la segunda cita binacional. Luego de cumplir con los actos protocolarios, los dos mandatarios se movilizaron hasta el colegio Champagnat, en el sur de la ciudad. En las calles los esperaban estudiantes con carteles con consignas de hermandad. Ahí, el presidente Santos aprovechó para agradecer al 'Mashi' su apoyo en el proceso de paz que el gobierno colombiano lleva a cabo con las FARC, en Cuba. Los presidentes se pusieron 'manos a la obra' y empezaron el análisis de los acuerdos que ya se firmaron durante el Primer Gabinete Binacional que tuvo lugar el año pasado. Santos explicó que se revisarán los temas de Seguridad y Defensa, Infraestructura y Conectividad, Sociales y Culturales, Ambientales y Económicos y Comerciales. Correa, por su parte, dijo que el objetivo de estos compromisos es mejorar la calidad de vida de los pobladores de la zona fronteriza. Noticias relacionadas: Nuevo puente de Rumichaca