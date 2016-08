¿Por qué nos caímos?

Dos técnicos opinan sobre las razones que tienen a Ecuador en una hora incierta... Entre febrero y marzo, Ecuador cosechó victorias impactantes, como aquellas sobre Portugal (3-2) y Paraguay (4-1).

Siete meses después, esta situación privilegiada quedó sepultada por la incómoda situación en la tabla de posiciones del premundial sudamericano. Según Alfredo Encalada, exmiembro del cuerpo técnico de la Tricolor, el equipo de Reinaldo Rueda "se ha dejado ganar de la ansiedad". "Es una de las pocas selecciones que juega abierto arriba, pero le cuesta remontar", dice el antiguo zaguero de Liga, Deportivo Quito y la Selección. Encalada apunta a un mal reiterado en este ciclo: la carencia de jugadores para misiones concretas. "No se ha encontrado el delantero que defina el juego con jerarquía, como en su tiempo fue Delgado o como hoy lo hacen Suárez o Falcao". Giovanny Mera, otro entrenador, añade otra cuestión anímica: el ego muy alto del plantel. "Cuando Ecuador llegó a estar entre los 10 mejores del mundo, advertí que eso subiría el ego de los jugadores, algo demasiado peligroso. Lamentablemente esto ocurrió", es la opinión del ambateño. Esta situación, según Mera, no fue bien manejada por el DT. "Rueda no ha tomado cartas en el asunto, por eso en la Selección no hay juego colectivo, son más jugadas individuales porque los jugadores quieren lucirse". ¿Soluciones? Para Encalada, en la Selección están los mejores del país y todo será una cuestión de racha. "Hay las opciones, pero no hace goles. Quizás Mina o Marlon de Jesús puedan aportar a esa definición que falta". En cambio, Mera apunta a variantes en los planteamientos. "Con Bolivia, por ejemplo, metió dos hombres de las mismas características. Por esas fallas es que Ecuador no encuentra un óptimo nivel". ¿Qué otros problemas cree que tienen los jugarores de la Tri? Déjenos su comentario Noticias relacionadas: Se contentan con poco

